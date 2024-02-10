البداية اليوم من الهدف.. تعرف على مدة غلق ملعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، مدة غلق ملعب النادي عبد اللطيف أبو رحيلة، نظرا لأعمال الصيانة.

وتقرر أن يخوض الفريق الأبيض، تدريباته بداية من اليوم السبت على ملعب الهدف، نظرا لأعمال الصيانة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعد شكوى المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز من سوء أرضية الملعب.

وقال عمرو أبو العز في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "ملعب الزمالك لم يتم تجديده منذ ثلاثة سنوات وكان لابد من صيانته".

وأضاف: "تم التعاقد مع شركة متخصصة من أجل صيانة الملعب بالشكل المطلوب، وتجهيزه في الفترة المقبلة لعودة الفريق مرة أخرى".

وأتم تصريحاته: "الفريق سوف يخوض تدريباته على ملعب الهدف لمدة عشرة أيام، قبل العودة مرة أخرى، وخوض التدريبات على ملعب النادي".

اقرأ أيضًا:

ملف الخليج 365.. وفاة والد لاعب الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر.. وضم ألانيا سبور لمهاجم منتخب مصر

الأهلي ينعى والد أحمد نبيل كوكا

كريم الدبيس ينعى والد لاعب الأهلي