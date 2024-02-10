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البداية اليوم من الهدف.. تعرف على مدة غلق ملعب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، مدة غلق ملعب النادي عبد اللطيف أبو رحيلة، نظرا لأعمال الصيانة.

وتقرر أن يخوض الفريق الأبيض، تدريباته بداية من اليوم السبت على ملعب الهدف، نظرا لأعمال الصيانة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعد شكوى المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز من سوء أرضية الملعب.

وقال عمرو أبو العز في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "ملعب الزمالك لم يتم تجديده منذ ثلاثة سنوات وكان لابد من صيانته".

وأضاف: "تم التعاقد مع شركة متخصصة من أجل صيانة الملعب بالشكل المطلوب، وتجهيزه في الفترة المقبلة لعودة الفريق مرة أخرى".

وأتم تصريحاته: "الفريق سوف يخوض تدريباته على ملعب الهدف لمدة عشرة أيام، قبل العودة مرة أخرى، وخوض التدريبات على ملعب النادي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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