بينهم كهربا.. أبرز الحاضرين جنازة والد أحمد نبيل كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حرص عدد من لاعبي النادي الأهلي، على تشييع جنازة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وأعلن كوكا وفاة والده، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله، والجنازة من مسجد محمد حافظ بالبساتين 10 صباحا، العزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وكان محمود "كهربا" لاعب النادي الأهلي من أبرز الحاضرين بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وغيرهم.

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