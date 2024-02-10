موعد عزاء والد أحمد نبيل كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفي والد أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة، ويقام العزاء اليوم بعد صلاة المغرب، في دار العزاء بالبساتين، مسقط رأس اللاعب.

وأعلن كوكا وفاة والده عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله، والجنازة من مسجد محمد حافظ بالبساتين 10 صباحا، العزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وكان تشييع الجنازة صباح اليوم، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي على مؤازرة كوكا، أبرزهم محمود كهربا ومصطفى شوبير.

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