لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد ناصر ماهر بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ناصر ماهر لاعب الفريق الأبيض على هامش مران اليوم.

ونظم لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم.

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وقام جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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