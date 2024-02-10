الزمالك ينقل تدريباته إلى ملعب الهدف ويستعد للاسماعيلي بالمباريات الودية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل التدريبات اليوميه إلى ملعب الهدف بمدينة ٦ أكتوبر بداية من اليوم السبت نظرا للإصلاحات التى تجرى بملعب عبداللطيف أبو رجيله والذى ساءت أرضيته على خلفية إقامة الخيمه الانتخابيه عليه فى أكتوبر الماضى وتستغرق عمليه الإصلاح عشرة أيام.

وطلب جوميز من عبد الواحد السيد مدير الكرة البحث عن مباراتين وديتين خلال الفتره المقبله استعدادا لأول مواجهه مع الإسماعيلي عند استئناف مسابقة الدوري يوم ١٩ فبراير الجاري.

وأكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق أن الجهاز الفني استفاد من خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 خلال فترة التوقف الدولي الحاليوتم مشاهدة جميع اللاعبين من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

من ناحيه أخرى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول عن تعرض أحمد حمدي لاعب الوسط للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005 عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات .