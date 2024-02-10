مران الزمالك..جوميز يشرف على تقسيمه للاعببن بدون حراس

ياسر رشاد - القاهرة - فى مران الدفاع الجوي

السبت 10/فبراير/2024 - 01:53 م 2/10/2024 1:53:27 PM

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة خاصة في منتصف الملعب تح إشراف البرتغالى جوزيه جوميز خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على إقامة التقسيمة باستخدام المرمى الصغير بدون حراس مرمى لزيادة الدقة في إنهاء الهجمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.