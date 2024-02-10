بفرمان من كولر.. قرار حاسم في الاهلي بفسخ عقد نجمه

اتخذ مجلس إدارة النادي الاهلي، بالتنسيق مع المدرب السويسري مارسيل كولر، قراراً حاسماً بفسخ عقد نجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

خرج بعض من نجم الاهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر، في الفترة الماضية، من بينهم محمود متولي، بسبب كثرة إصاباته.

وقررت إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، عرض محمود متولي للبيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن رفض اللاعب الرحيل نظراً لعدم وجود عرض مناسب له.

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ووفقاً لذلك، أبلغ مسؤولو الاهلي، اللاعب محمود متولي، بفسخ تعاقده في نهاية الموسم بالتراضي، لعدم حاجة الفريق له، بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

وضم الأحمر، ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على رأسهم الفلسطيني وسام أبو علي، وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى الحارس محمود الزنفلي.

ويستعد فريق الاهلي بقيادة كولر، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 5 جويلية.