عرض خليجي جديد يهدد بقاء نجم الاهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك عرض خليجي جديد، مقدم لأحد نجوم النادي الاهلي، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وأشارت التقارير، إلى أن التونسي علي معلول، تلقى عرضاً جديداً من قطر، للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، لمدة موسمين بقيمة 2 مليون دولار.

علماً بأن عقد علي معلول مع الاهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقده رسمياً حتى الآن.

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وكان معلول قد عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء، من أجل المناقشة في بنود تجديد عقده.

وأفادت التقارير أن الأحمر عرض على النجم التونسي تجديد عقده مقابل مليون و600 ألف دولار، وطلب معلول رفع القيمة لـ 2 ملـيون.

وينتظر النجم التونسي قرار إدارة الاهلي النهائي بشأن تجديد عقده، حتى يحسم موقفه من العرض الخليجي.

الجدير بالذكر، أن الاهلي ضم ثلاث صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من بينهم الفلسطيني وسام أبو علي، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي.