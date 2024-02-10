عموتة يُعلن تشكيل منتخب الأردن لموقعة قطر في نهائي آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المغربي حسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن عن التشكيل الرسمي للصدام المرتقب ضد قطر، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي تقام على أرضية ستاد «لوسيل» في الدوحة.

تشكيل الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا اليوم:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - براء مرعي - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري - محمود مرضي - يزن النعيمات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن ضد قطر بنهائي كأس آسيا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأردن ضد قطر في نهائي بطولة كأس آسيا، عبر العديد من القنوات وهم: Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، SSC1 HD، بالإضافة إلى مجموعة قنوات قنوات بين سبورتس.