“الكاف” ينقذ الاهلي من ورطة كأس العالم للأندية.. تفاصيل  

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الجدل بشأن تضارب مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية عام 2025.

وكانت المغرب قد أعلنت عن إقامة كأس أمم إفريقيا في الصيف، وهو في نفس توقيت مشاركة الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية الموسع 2025، والذي سيشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة على غرار بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا المقرر لها غدًا الأحد بين كوت ديفوار ونيجيريا: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد بطولة كأس أمم إفريقيا في الصيف حسبما أعلنت المغرب، وما أود التأكيد عليه أنه لن يكون هناك تعارض في المواعيد بين أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية”.

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وأضاف: “سيتم اعتماد موعد بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب خلال الفترة القادمة، ولن يكون هناك تعارض مع مونديال الأندية الذي سيلعب في أمريكا صيف 2025 والذي يشهد مشاركة الاهلي وصن داونز والوداد المغربي من إفريقيا”.

وأتم: “لن نضع الاهلي ولا أي ناد إفريقي في أزمة، ولن يحدث تضارب في مواعيد بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية، وذلك بعد التنسيق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

ويواصل النادي الاهلي استعداداته قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الـ16 من فبراير الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.