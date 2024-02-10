طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول و عمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع، ورشيد أوكالي مراقباً للمباراة، و التونسي مراد الدعمي مراقباً للحكام.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتل صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

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