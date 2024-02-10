"بتوجيهات من ولي العهد".. علاج أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك: "بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد علاج الكابتن أشرف قاسم في المستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل.

الجدير بالذكر أن أشرف قاسم نجم الزمالك السابق كان قد تعرض لوعكة صحية، ويعاني من مشكلة على مستوى الركبة وخشونة من الدرجة الرابعة، وتكلفة العلاج باهظة للغاية.

وظهر لاعب الزمالك السابق على كرسي متحرك في مباراة في كأس موسم الرياض، بين الهلال وإنتر ميامي.

وأعلن تركي آل الشيخ منذ قليل، علاج شقيق أحمد خيري، لاعب منتخب مصر لكرة اليد.

اقرأ أيضًا:

"حرف S".. ما معنى احتفال أكرم عفيف لاعب منتخب قطر بهدفه في مرمى الأردن؟ (فيديو)