نجوم الأهلي يؤدون واجب العزاء في والد أحمد نبيل كوكا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - حضر نجوم نادي الأهلي عزاء والد لاعب خط وسط الفريق، أحمد نبيل كوكا، الذي أقيم اليوم السبت، في دار العزاء بالبساتين، مسقط رأس اللاعب.

وظهر في الصور كلا من، أكرم توفيق وحسين الشحات وكريم فؤاد، وهم يؤدون واجب العزاء في والد زميلهم بالفريق.

وكان تشييع الجنازة صباح اليوم، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي على مؤازرة كوكا، أبرزهم محمود كهربا ومصطفى شوبير.

الجدير بالذكر أن كوكا قد أعلن وفاة والده فجر اليوم السبت.

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