شكرا لقرائتكم خبر منصب غاياردو الجديد ينهي الصراع مع بنزيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «tntsports» الأرجنتينية أن نادي الاتحاد اتخذ قرارا غير متوقع، بعد إعلانه تولي المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو، منصبا رياضيا جديدا مع «العميد».

وكان نادي الاتحاد قد قرر تشكيل لجنة رياضية جديدة مكونة من ثلاثة أعضاء، من ضمنهم غاياردو، مزودة بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة، للقيام بمهامها بشكل مستقل.

وأوضحت الشبكة أن الأمور يبدو أنها هدأت بالنسبة إلى المدرب غاياردو، بعد بعض الاضطرابات التي حدثت خلال الفترة الماضية؛ بسبب صراعه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكان نادي الاتحاد أعلن في بيان رسمي، الجمعة، تشكيل لجنة رياضة تتكون من الرئيس التنفيذي دومينغوس أوليفيرا، والمدير الرياضي رامون بلانيس، والمدرب مارسيلو غاياردو.

وقال أوليفيرا عن القرار «يمثل إنشاء اللجنة الرياضية علامة فارقة مهمة لتفانينا في تعزيز مساعينا الرياضية، مع التركيز بشكل خاص على العمليات اليومية، والقرارات الرئيسة لكرة القدم. تجسد هذه اللجنة التزامنا بالتميز والابتكار في جميع جوانب نادينا».

وكان مدرب نادي الاتحاد قد عانى من تراجع النتائج قبل فترة التوقف الدولي الحالي، حيث حقق غاياردو الفوز 4 مرات، فيما تعادل مرة، وخسر 4 مواجهات.