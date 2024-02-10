شكرا لقرائتكم خبر النعيمي يتوج بلقب كأس الملك للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبد الله بن فهد، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل، عصر أمس الفارس القطري سعيد النعيمي بكأس بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 في نسختها الخامسة، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول بزمن وقدره (5 ساعات و 22 دقيقة وثانية واحدة) متقدمًا على السعودي فارس أبو راس الذي حل في المركز الثاني بتسجيله زمن وقدره (5 ساعات و 23 دقيقة و 15 ثانية)، وبفارق (22 دقيقة و 5 ثوان) عن الإماراتي حمد التميمي الذي حصل على المركز الثالث.

واحتضنت قرية الفرسان بمحافظة العلا، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز تبلغ 15 مليون ريال والذي يعد الأغلى في العالم.

وتستكمل اليوم فعاليات البطولة حيث تشهد منافسة رائعة بين 67 فارسا في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كلم سيكون التحدي كبيرا بين الفرسان المشاركين لتحقيق الفوز ، وتصل مجموع الجوائز للفائزين 5 مليون ريال.

من جهة أخرى ترفع البطولة سقف تطلعات عشاق رياضة القدرة والتحمل، استعدادا لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل التي تحتضنها العلا في 2026.

من البطولة: