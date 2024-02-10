النعيمي يتوج بلقب كأس الملك للقدرة والتحمل

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واحتضنت قرية الفرسان بمحافظة العلا، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز تبلغ 15 مليون ريال والذي يعد الأغلى في العالم.
وتستكمل اليوم فعاليات البطولة حيث تشهد منافسة رائعة بين 67 فارسا في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كلم سيكون التحدي كبيرا بين الفرسان المشاركين لتحقيق الفوز ، وتصل مجموع الجوائز للفائزين 5 مليون ريال.
من جهة أخرى ترفع البطولة سقف تطلعات عشاق رياضة القدرة والتحمل، استعدادا لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل التي تحتضنها العلا في 2026.
من البطولة:
- تعتبر هذه النسخة هي الخامسة من البطولة، والتي تحتضها محافظة العلا.
- توج الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب البطولة لأول مرة.
- بلغ مجموع جوائز تحدي المستوى الثاني 15 مليون ريال.
- شهد تحدي المستوى الثاني مسافة 120 كلم.
- يشهد اليوم تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كلم.
- يبلغ مجموع جوائز تحدي المستوى الثالث 5 ملايين ريال.
- يعد تحدي المستوى الثالث الذي يقام اليوم استعدادا لاستضافة كأس العالم 2026.
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