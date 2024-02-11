شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية.

اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

وافق اتحاد الكرة على مقتوح إقامة نهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودي الشهر المقبل.

طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

محمد الجارحى رئيسًا لبعثة الأهلى إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إصابة ديانج وكريستو.. ومشاركة رضا والزنفلي في ودية الأهلي اليوم شهدت مباراة الأهلي الودية التي خصصها مارسيل كولر المدير الفني بين لاعبي الفريقين، وشهدت تواجد طاقم حكام من الدرجة الأولى تعرض الثنائي اليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو.