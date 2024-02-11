منتخب قطر يهزم الأردن ويحتفظ بلقبه بطلاً لكأس آسيا



توج المنتخب القطري حامل اللقب والمستضيف بكأس آسيا قطر 2023عقب فوزه على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت السبت على استاد لوسيل.



وتكفل أكرم عفيف نجم العنابي والبطولة بشكل عام بإحراز أهداف المنتخب القطري الثلاثة من ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و90+5، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 67.



أحداث المباراة



بدأت المباراة بشكل قوي ومثير من المنتخبين حيث تبدلا الهجمات الخاطفة أملاً في تسجيل هدف السبق المفاجئ.



وفي الدقيقة 20 توغل نجم العنابي أكرم عفيف في منطقة جزاء منتخب الأردن وسقط نتيجة تداخل مدافع المنتخب الأردني عبدالله نصيب عليه، فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء انبرى لها عفيف محرزاً هدف المنتخب القطري في الدقيقة 22.



وهذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها المنتخب الأردني منذ انطلاق مبارياته في البطولة.



وفي الدقيقة 33 كاد لوكاس مينديز مدافع منتخب قطر أن يضاعف النتيجة عندما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه ذهبت فوق العارضة.



ومرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول على وقع محاولات هجومية من المنتخب الأردني إلا أن ثبات وتمركز الدفاع القطري حاول دون تعرض مرمى الحارس مشعل برشم لأي خطورة.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع لاحت أخطر الفرص الأردنية في الشوط الأول عندما تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة أخرجها الدفاع القطري بصعوبة.



الشوط الثاني



واستهل المنتخب الأردني الشوط الثاني ضاغطا خاصة على الجانبين بحثاً عن ارسال كرات عرضية أملاً في استغلالها من قبل أي من الثلاثي علي علوان والتعمري ويزن النعيمات.



وفي الدقيقة 57 كانت أولى الكرات الخطرة من جانب منتخب النشامى عندما هيأ الكرة علي علوان ثم سددها بركلة خلفية مزدوجة ذهبت بجوار مرمى مشعل برشم.



وكشر المنتخب الأردني تماماً عن أنيابه وفي الدقيقة 59 كانت أخطر الفرص الأردنية عندما مرر التعمري كرة رائعة لإحسان حداد فسددها الأخير انبرى لها مشعل برشم الحارس وأخرجها لركلة ركنية، ثم سدد يزن العرب كرة مقصية أخرجها برشم مجدداً في تألق لافت جداً من حارس العنابي.



وتواصلت سيطرة النشامى وفي الدقيقة 61 مجدداً أهدر المنتخب الأردني فرصتين محققتين لمعادلة النتيجة، في أفضل مستوى لمنتخب الأردن في المباراة النهائية.



وفي الدقيقة 67 ونتيجة للسيطرة الأردنية ومحاولات الاختراق من الجانبين وصلت كرة عرضية من الجانب الأيمن ليزن النعيمات الذي سيطر عليها ثم سددها في المرمى محرزاً هدف التعادل.



وسريعاً ما استعاد حامل اللقب توازنه، ففي الدقيقة 70 ذهب حكم اللقاء ما نينغ لمراجعة تقنية الفيديو "فار" ليتأكد من ارتكاب لاعب وسط الأردن محمود مرضي لركلة جزاء انبرى لها أكرم عفيف محرزاً ثاني أهداف العنابي في الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 73.



وانفرد عفيف بذلك بلقب هداف البطولة بعد أن سجل هدفه السابع مع العنابي.



وفي الدقيقة 77 كاد يزن النعيمات أن يتعادل مجدداً بعد ان ارتقى برأسه لكرة عرضية ذهبت بجوار القائم الأيسر لبرشم.



لم يضرب اليأس منتخب النشامى فعاود مجدداً محاولاته إلا أنها واجهت دفاعاً قطرياً منظماً.



ومع دخول المباراة في منعطفها الأخير عاود المنتخب القطري هجماته على مرمى يزيد أبو ليلى حارس الأردن الذي انبرى بتألق وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها أكرم عفيف "هداف كأس آسيا" في الدقيقة 83.



واحتسب حكم اللقاء 13 دقيقة وقتاً بدلاً من ضائع ومع بداية الوقت بدل الضائع انفرد أكرم عفيف بسرعته وانفرد تماما بالحارس أبو ليلى الذي اعترضه فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثالثة انبرى لها عفيف مجدداً محرزاً ثالث أهدافه "هاتريك" ليقود العنابي للقب الثاني على التوالي والثاني في تاريخه.



وأصبح عفيف بذلك أحسن هداف في المباريات النهائية لكأس آسيا برصيد 4 أهداف لانه سجل هدف في نهائي كأس آسيا 2019 في شباك اليابان، كما توج عفيف بذلك بلقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف.



(بي إن سبورت)