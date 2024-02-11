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جنوب أفريقيا تحقق برونزية كأس أمم أفريقيا 2023 بركلات الترجيج

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جنوب أفريقيا - الكونغو الديمقراطية - كأس أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا - الكونغو الديمقراطية - كأس أمم أفريقيا

حصد منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم برونزية كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقرايطة في مباراة تحديد المركز الثالث.

والتقى منتخبي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي” بكوت ديفوار.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 6/5، لينتزع المركز الثالث في كأس أفريقيا 2023 للمرة الثانية في تاريخه.

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ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد خسر في الدور نصف النهائي أمام نظيره منتخب نيجيريا.

بينما خسر منتخب الكونغو الديمقرايطة في الظو قبل النهائي من نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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