فينيسيوس يفاجئ ريال مدريد بطلب خاص

فاجأ البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز بطلب مثير بعد الفوز على جيرونا في الدوري الإسباني.

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره جيرونا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس في تصريحات تليفزيونية: “لقد فعلنا كل ما طلبه منا المدرب في مباراة جيرونا، وحققنا فوزًا عريضًا.

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وتابع نجم ريال مدريد: “جيرونا لعب بشكل جيد للغاي ولكن اللعب على أرضنا دائمًا ما يكون مميزًا”.

وطالب فينسيوس بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالبقاء ضمن صفوف الملكي، لقترة طويلة، واللعب في البرنابيو، مشددًا على سعادته بتصفيق وتشجيع الجماهير له”.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة ويتواجد فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.