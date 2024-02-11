باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي بفوز ثمين على ليل

واصل فريق باريس سان جيرمان، هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفوز جديد على حساب نظيره ليل، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستضاف فريق باريس سان جيرمان نظيره ليل، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح يوسف يازيجي، أهداف المباراة في الدقيقة السادسة لصالح ليل، في شباك باريس سان جيرمان، ولكنه عاد بعد 3 دقائق بهدف التعادل عن طريق جونسالو راموس.

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وسجل أليكساندرو، الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض عن طريق الخطأ في مرماه خلال الدقيقة 17 من زمن اللقاء.

وأحرز راندال كولو مواني، الهدف الثالث للفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في شباك ليل خلال الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024، بينما يتوقف رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.