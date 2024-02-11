الإسماعيلي يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمرا صحفيا، في الثانية عصر اليوم الأحد، في مقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة.

ونجح النادي الإسماعيلي في التعاقد مع عدة لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وهما هشام محمد، إريك تراوري، أحمد الشيخ، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، علي الملواني، عبدالرحمن الدح والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية علي أبو جريشة، بالإضافة إلى المشرف العام على الفريق عماد سليمان والمدير الفني للفريق إيهاب جلال.

اقرأ أيضًا:

ملف الخليج 365.. وفاة والد لاعب الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر.. وضم ألانيا سبور لمهاجم منتخب مصر

الأهلي ينعى والد أحمد نبيل كوكا