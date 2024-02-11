تشابي ألونسو يدون رقمًا استثنائيًا في الدوري الألماني

حقق الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، رقمًا استثنائيًا في بطولة الدوري الألماني، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره بايرن ميونخ.

وقاد تشابي ألونسو، فريق باير ليفركوزن، لتحقيق الفوز على حساب نظيره بايرن ميونخ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في بطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثلاثية باير ليفركوزن في شباك بطل الدوري الألماني ، عن طريق جوسيب ستانيشيتش واليخاندرو جريمالدو وجيريمي فريمبونج.

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ونجح تشابي ألونسو، في الوصول مع باير ليفركوزن لـ 31 مباراة بلا هزيمة في كل البطولات، حيث تعد ثاني أطول سلسلة لاهزيمة في تاريخ الأندية الألمانية بعد سلسلة هانز فليك مع بايرن ميونخ بـ32 مباراة.

ويتبقى أمام ألونسو مباراة واحدة دون هزيمة لمعادلة رقم هانز فليك، وقد يتخطاه وينفرد بالرقز القياسي في بطولة الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

وقاد ألونسو، فريقه في 31 مباراة خلال الموسم الحالي، نجح في تحقيق الفوز في 27 مواجهة وتعادل في 4، ولم يتعرض لأي هزيمة.

وسجل لاعبو باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي 93 هدفًا بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.