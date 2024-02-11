تفاصيل إصابة ديانج وكريستو قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر المالي اليوم ديانج لاعب وسط نادي الأهلي، والتونسي محمد الضاوي "كريستو"، ودية الأهلي التي أقيمت اليوم السبت، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الثنائي غادرا المباراة عقب الإصابة التي لحقت بهما.

وأوضح أن إصابة ديانج خفيفة وهي عبارة عن كدمة في الركبة ولن تؤثر على مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل".

وأكد المصدر أن الفحص المبدئي لإصابة كريستو يتمثل في شد بالعضلة الخلفية، وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة شباب بلوزداد.

وفرص مشاركته كأساسي صعبة للغاية ولكن قد يتم ضمه للقائمة وتجهيزه لمواجهة ميدياما الغاني 23 فبراير الجاري".

الجدير بالذكر أن الأهلي يلاقي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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