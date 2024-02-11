شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز أحمد سمير للعودة لتشكيل طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، برنامجا بدنيا لـ أحمد سمير لتجهيزه فنياً وبدنياً للعودة لمباريات الطلائع بعد انتهاء إعارته مع أهلى بنى غازى الليبى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتظم أحمد سمير فى تدريبات الطلائع بعد فسخ تعاقده مع أهلى بنى غازى الليبى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، الأمر الذى دفع بسيونى لوضع برنامج بدنى للاعب حتى يستعيد فورمته البدنية التي تأثرت بغيابه عن الملاعب.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.