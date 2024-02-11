فيفا يشترط على الاهلي بسبب راتب الشناوي

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على النادي الاهلي تقديم تقرير خاص حول إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر؛ وذلك قبل الموافقة على منح راتبه خلال فترة إصابته وعلاجه.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا؛ وهو الأمر الذي سيغيب على إثره اللاعب فترة لن تقل عن 3 أشهر حسب التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب.

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ويحق للنادي الاهلي الحصول على راتب محمد الشناوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك بشرط بتقديم تقرير مفصل من النادي للفيفا حول طبيعة الإصابة ومدة الغياب والتي يجب ألا تقل عن 28 يومًا، ليقرر الفيفا بعدها نسبة تحمله للراتب، والتي قد تصل إلى 100%، وذلك حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويتكفل النادي الاهلي في الوقت الحالي مصاريف علاج الشناوي ولا يحق للاهلي الحصول على تكاليف العلاج لا من الاتحاد المصري لكرة القدم ولا الاتحاد الإفريقي، ولكن يحق له الحصول على راتب اللاعب خلال فترة إصابته من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.