بالتفاصيل.. مصطفى فتحي يفاجئ لاعبي الزمالك في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئ مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وظهر مصطفى فتحي في مران الأبيض ووجه التحية لزملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك يخوض التدريبات في الوقت الحالي، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في ظل إصلاح ملعب حلمي زامورا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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