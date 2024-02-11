الأهلي ٢٠٠٣ يواجه بتروجت اليوم في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد، مع ضيفه بتروجت في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم أمام بتروجت وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز في ضربة البداية بالمرحلة النهائية من أجل مواصلة التربع على صدارة الترتيب، حيث يمتلك في رصيده ٤٢ نقطة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال المرحلة الأولى من الموسم، وسجل الفريق ٤٠ هدفًا، مقابل ١٧ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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