عضو اتحاد الكرة يكشف راتب حسام حسن الشهري مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وقال أبو الوفا، كون أن المدرب مصري فالأمور بها مرونة بشكل كبير من ناحية الراتب، وحسام حسن سيتقاضى مع المنتخب قيمة مقاربة لقيمة تعاقده مع مودرن فيوتشر ناديه التدريبي السابق، التي تقدر بمليون جنيه شهريًا.

وأكمل حديثه، خلال تصريحات إعلامية صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن الأمور التفاوضية مع الجهاز الجديد تسير بشكل جيد من النواحي كافة.

رحيل فيتوريا:

أعلن اتحاد الكرة مساء الثلاثاء الماضي الاستعانة بخدمات حسام حسن في القياده الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد النتائج المتواضعة في منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تختتم فعاليتها مساء اليوم، وإنهاء البطولة بالخروج من دور 16 عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.