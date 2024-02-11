كواليس اجتماع رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع مابولولو

ياسر رشاد - القاهرة - أجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع الأسد الأنجولي مابولولو لمدة ساعتين عقب عودته من بلاده وإنضمامه لمران زعيم الثغر وذلك لتكريمه على المستوى و الأداء المتميز الذى ظهر به مع المنتخب الأنجولي في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 ، و إحرازه لثلاثة أهدافساهمت بشكل كبير في وصول منتخب أنجولا لدور الـ " 8 " بالبطولة

و حرص رئيس النادى على دعم و تحفيز " مابولولو " لمواصلة الاستمرار على نفس هذا الأداء مع زعيم الثغر ، و أكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته و أدائه المميز ، متمنياً له كل التوفيق مع زعيم الثغر خلال الفترة القادمة