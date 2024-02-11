لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الجزيري وحمدى

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش المران

الأحد 11/فبراير/2024 - 12:54 م 2/11/2024 12:54:07 PM

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد سيف الدين الجزيري، وأحمد حمدي ثنائي الأبيض، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ونظم لاعبو الفريق ممراً شرفياً للثنائي قبل انطلاق المران للاحتفال بعيد ميلادهما، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة الجزيري و حمدي بعيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.