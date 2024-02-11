اخبار الرياضه

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الجزيري وحمدى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش المران

الأحد 11/فبراير/2024 - 12:54 م 2/11/2024 12:54:07 PM
سيف الجزيري

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد سيف الدين الجزيري، وأحمد حمدي ثنائي الأبيض، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ونظم لاعبو الفريق ممراً شرفياً للثنائي قبل انطلاق المران للاحتفال بعيد ميلادهما، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة الجزيري و حمدي بعيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا