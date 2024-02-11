هوجو بروس يشيد بأداء لاعبيه في مباراة الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي هوجو بروس، على شعوره بالفخر بعد حصد منتخبه برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية أمس، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "يجب علينا العمل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، هناك الكثير من التقدم لابد أن نقوم به، لكننا نجحنا في الوصول أبعد مما كنا عليه منذ عامين، وأنا فخور بفريقي بدرجة كبيرة".

وأضاف: "من يقرر رحيل هوجو بروس هو الاتحاد الجنوب أفريقي، وليس أنا، فأنا سعيد بتواجدي هنا، ولدي عقد لمدة عامين مع المنتخب، تحدثت بعد مباراة نيجيريا عن فخري الكبير بتدريب هذا الفريق، أعتقد أن الجميع الآن يعرف سبب هذا الشعور".

وتابع: "الفريق خاض مباراتين مدة كل مباراة 120 دقيقة أمام منتخبي الرأس الأخضر ونيجيريا، لذا الفريق كان مرهقاً بدرجة كبيرة في مباراة الكونغو، ولكن اللاعبين قاتلوا حتى الثانية الأخيرة من المباراة".

وواصل: "اللاعبون كادو أن يصابوا بالإرهاق لكنهم استمروا في القتال لتحقيق البرونزية، وهذا ما جعل فوزنا مستحقاً".

واختتم: "منتخب الكونغو ظهر بشكل أفضل منا خلال اللقاء، وكان لديهم الكثير من الفرص، ولكن لاعبي فريقي قاتلوا من أجل الفوز".