ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة بيلينجهام بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف فريق ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام، في مباراة فريقه أمام جيرونا أمس بالدوري الإسباني.

وأوضح ريال مدريد في بيان عبر حسابه الرسمي: "بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من جانب الخدمات الطبية لفريق ريال مدريد، تم إثبات إصابة لاعب وسط الفريق بيلنجهام، بالتواء شديد في كاحل القدم الأيسر".

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على حساب فريق جيرونا، في إطار منافسات الجولة ال 24 من الدوري الإسباني، ونجح بيلينجهام في تسجيل هدفين خلال اللقاء.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إصابة لاعب الوسط الإنجليزي، قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

وخاض بيلينجهام 29 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن من تسجيل 20 هدفاً، وتقديم 8 تمريرات حاسمة.