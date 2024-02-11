حازم إمام: كنت أتمنى اللعب مع عبد الله السعيد في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق والمعتزل مؤخرا، أن مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب نجح في إبرام صفقة مميزة لدعم صفوف الفريق.

وقال إمام لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "سعيد بالصفقات المميزة التي تعاقد معها الزمالك، وستكون إضافة قوية بالتأكيد".

أضاف: "كنت أتمنى الاستمرار في الملاعب حتى ألعب مع عبدالله السعيد ولم أتوقع إنهاء أزمة القيد وإبرام الصفقات في نفس الوقت".

أكمل: " شيكابالا سعيد بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس الزمالك وأتوقع أن الفريق سيحصد أكثر من بطولة هذا الموسم بعد الشكل الجديد للاعبين بالصفقات والجهاز الفني".

وأتم تصريحاته: "جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، يمتلك شخصية قوية وقادر على النجاح في مهمته مع نادي الزمالك خاصة بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة".

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