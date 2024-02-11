ديسابر: فخور بما قدمناه في البطولة.. ولهذا السبب فقدنا البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر، عن سعادته بما قدمه فريقه ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بالرغم من الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعرض المنتخب الكونغولي للهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا، في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا نتمنى إنهاء البطولة بشكل أفضل، لكن هذا لا يضيع الأداء القوي، الذي قدمناه خلال البطولة، وما قدمه اللاعبون طوال البطولة".

وأضاف: "لم نتمكن من حصد المركز الثالث، لأننا لم نستطع ترجمة الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء".

وتابع: "اللاعبون يقدمون 100% من قدراتهم، حتى في الوقت الذي يعانون فيه من الإرهاق، والروح القتالية للاعبين، هي التي ساهمت في تقديم هذا الأداء المميز خلال البطولة".

واختتم ديسابر تصريحاته: " فخور للغاية بما قدمه المنتخب الكونغولي خلال هذه النسخة من أمم أفريقيا، فهذا الفريق لم يكن متواجدًا في النسخة الماضية، لذا يجب أن نسعد بما قدمه هذا الفريق بالبطولة".

وتلقى المنتخب الكونغولي الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، بنتيجة هدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في المباراة الثانية على التوالي، من منتخب جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.