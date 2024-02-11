فايز: كوبر قال على فيتوريا مخضوض مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا الحالي مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي تولي مهمة منتخب مصر من قبل، أن روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، فشل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب عدم التحضير الجيد للبطولة.

وقال فايز فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا كان مخضوض فى بطولة كأس الأمم الإفريقية ولم يحضر للبطولة بشكل جيد وذلك كان ظاهر بقوة طوال الفترة الأخيرة فى البطولة، ومن الواضع أنه غير مهيأ للبطولة لذلك لم يستطيع التعامل مع الظروف.

وأضاف:" كان لابد أن اتحاد الكرة يوفر كل ظروف النجاح لـ روي فيتوريا بجانب أنه أيضًا يقوم بعمله على أكمل وجه ولكن ذلك لم يحدث بصراحة فى البطولة، وظهر بشكل مخضوض وخائف للغاية.

طالع المزيد من الأخبار عبر بوابة الخليج 365 من هنا