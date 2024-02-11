تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن قائمة مواجهة غرناطة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره غرناطة في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب "منتجويك"، والتي يُديرها الحكم مانويل أورتيز.

وتواجد حارس المرمى الألماني أندري تير شتيجن ورافينها، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

قائمة برشلونة أمام غرناطة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فيرلاند ميندي، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، باو فيكتور.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين ياما، مارك جيويو.