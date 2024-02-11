الإسماعيلي يقدم صفقاته الجديدة إلى وسائل الإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - نظم النادي الإسماعيلي مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي لتقديم صفقاته الجديدة بحضور علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة و عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول ، فضلا عن مصطفى شلة أمين الصندوق و أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة.

بدأ المؤتمر بكلمه افتتاحية من قبل أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم النادي رحب خلالها بالسادة الضيوف، مؤكدا أن النادي مؤسسة عريقة نجحت في تخطي الصعاب وكان آخرها حل أزمة إيقاف القيد والفضل يعود في ذلك لمجلس الإدارة تحت قيادة المهندس نصر أبو الحسن.

كما تم عرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة منذ توليه المهمة.

من جانبه فقد أكد علي ابو جريشة أن النادي مر بفترة عصيبة بسبب سياسات من قبل مجلس الإدارة السابق ساهمت في اغراقه من الديون ،مطالبا بضرورة تضافر الجهود لعبور تلك الأزمة وإعادة الفريق لسابق عهده

في ظل الدعم اللامحدود من قبل الجماهير العظيمة التي دائما ما تضرب اكبر مثال في مساندة اللاعبين رغم الظروف الصعبة.

وفي نهاية المؤتمر تم تقديم اللاعبين وسط اهتمام اعلامي من كافة وسائل الإعلام المختلفة.