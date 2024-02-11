علي أبو جريشة: الإسماعيلي يتطور في العمل بشكل مستمر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي و عماد سليمان المشرف العام على قطاع الكرة على عقد جلسة حوارية مع وسائل الإعلام لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالفريق.

وأكد الفاكهة علي أبوجريشة أن النادي الإسماعيلي حاليا بات في تطور مستمر بعد التخلص من سياسات سابقة ورطت خزينته في ديون بالملايين بسبب التعاقد مع لاعبين بارقام كبيرة دون تحقيق أي عائد على الفريق.

وتابع :"نجحنا حاليا في توفير اكثر من 17 مليون جنيه بعد تحديد سقف في التعاقدات إلى جانب التخلص من سياسات الشراء دون خطة".

من جهته فقد قال عماد سليمان أن الصفقات الجديدة ستمثل إضافة حقيقة وفقا لاحتياجات الفريق ،مشددا علي أن قطاع الكرة يضع كامل ثقته في إيهاب جلال وجهازه المعاون من أجل تصحيح المسار وعودة مسيرة النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته :"نود أن نشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بسبب سياساته الناجحة والتي ساهمت في وضع النادي على الطريق الصحيح.