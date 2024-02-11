أنشيلوتي يتلقى صدمة بسبب تشخيص بيلينجهام

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صدمة كبيرة بعد إصابة نجم الفريق جود بيلينجهام خلال مواجهة جيرونا، بالأمس السبت.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على جيرونا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة بيلينجهام، حيث أكد على أن الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للملكي على اللاعب، أوضحت بإنها التواء شديد في كاحل الدولي البرازيلي الأيسر.

وأشار البيان إلى أن عودة بيلينجهام للملاعب مرة أخرى تعتمد على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ونجح ريال مدريد في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي جيرونا في الوصافة بـ 56 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الفريق الملكي.