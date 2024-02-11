مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق لدي الجهاز الفني لـ ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام خلال مواجهة الأمس السبت، أمام جيرونا.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على جيرونا بنتيجة 4/0، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسا الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا للإعلان عن تشخيص إصابة بيلينجهام، حيث جاء البيان كالتالي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجراها جهازنا الطبي لريال مدريد، اليوم الأحد، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

وأضاف: "عودة بيلينجهام تعتمد على مدى تعافيه".

في سياق متصل، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيلينجهام سيغيب لأسبوعين على الأقل، مما يجعل هناك قلق من كثرة مدة غيابه عن الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيلينجهام تأكد غيابه عن مباراة لايبزيج في ذهاب ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، لكن الجهاز الطبي يعمل بجدية على تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة الإياب.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره لايبزيج الألماني في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "ريد بول اَرينا".