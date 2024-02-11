اخبار الرياضه

مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق لدي الجهاز الفني لـ ، بعد الإصابة التي تعرض لها الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام خلال مواجهة الأمس السبت، أمام جيرونا.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على جيرونا بنتيجة 4/0، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسا الجولة الرابعة والعشرون من عمر .

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا للإعلان عن تشخيص إصابة بيلينجهام، حيث جاء البيان كالتالي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجراها جهازنا الطبي لريال مدريد، اليوم الأحد، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

وأضاف: "عودة بيلينجهام تعتمد على مدى تعافيه".

في سياق متصل، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيلينجهام سيغيب لأسبوعين على الأقل، مما يجعل هناك قلق من كثرة مدة غيابه عن الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيلينجهام تأكد غيابه عن مباراة لايبزيج في ذهاب ضمن نهائي ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، لكن الجهاز الطبي يعمل بجدية على تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة الإياب.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره لايبزيج الألماني في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "ريد بول اَرينا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا