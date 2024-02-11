لعنة الإصابات تطارد الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - تطارد الإصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراته الهامة أمام شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها يوم الجمعة القادم في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانضم التونسي محمد الضاوي كريستو الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية بين اللاعبين بمشاركة مجموعة من الناشئين، إلى قائمة الإصابات بالاهلي.

وتضم قائمة الإصابات بالاهلي كلا محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي واحمد نبيل كوكا وعمر كمال عبد الواحد وكريم نيدفيد واحمد عبد القادر والفلسطيني وسام ابو علي.

ويخضع الجنوب افريقي بيرسي تاو، لفحص طبي فور عودته للقاهرة، لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة بالاجهاد العضلي قبل مباراة منتخب بلاده في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية في تحديد المركز الثالث بكأس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويقترب المالي اليو ديانج الذي تعرض للإصابة بكدمة في الركبة من اللحاق برحلة الجزائر، بعدما خضوع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات الماضية.

وتسافر بعثة الأهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر في الثالثة عصر الأربعاء القادم، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق تدريباته صباح الأربعاء القادم بملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه للمطار في الثالثة عصرا، لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجزائر.

ويخوض الفريق مرانا واحدا في الجزائر يوم الخميس القادم، قبل خوض اللقاء في اليوم التالي.