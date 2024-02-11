بني سويف يضم صبري ابراهيم لاعب منيل شيحة

ياسر رشاد - القاهرة - في صفقة انتقال حر

الأحد 11/فبراير/2024 - 09:36 م 2/11/2024 9:36:11 PM

انتقل صبري ابراهيم لاعب فريق مركز شباب منيل شيحة أحد أندية الدرجة الرابعة إلى صفوف نادي تليفونات بني سويف أحد أندية القسم الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

وانتظم اللاعب في تدريباته فريق الجديد مطلع الأسبوع الجاري، ويخضع لبرنامج تأهيلي خاص تمهيداً لمشاركته في المباريات القادمة بدوري الدرجة الثانية.

وكان صبري ابراهيم قد سبق له اللعب في صفوف نادي النصر للتعدين ونادي جولدي والبطل الاولمبي و مركز شباب منيل شيحة و مركز شباب البرومبل.

ويحتل مركز شباب منيل شيحة بقياده مدربه الواعد وليد سماكة ، المركز الثالث برصيد 26 نقطة في دوري الدرجة الرابعة، ويخوض منافسة شرسة مع مركز شباب شبرامنت والشعلة على التأهل إلى دوري الدرجة الثالثة.