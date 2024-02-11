"بسبب سوء النتائج".. تقارير تشير إلى اقتراب رحيل مدرب الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب المدير الفني لفريق الوداد المغربي فوزي البنزرتي، من الرحيل خلال الفترة المقبلة،بسبب سوء النتائج.

وأعلن موقع" هسيبرس" المغربي، أن رحلة البنزرتي مع فريق الوداد تقترب من نهايتها، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الموقع، أنه من المنتظر حدوث جلسة بين المدير الفني للفريق، وأحد أعضاء مجلس إدارة فريق الوداد، لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد البنزرتي الفريق المغربي في 8 مباريات فقط، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة، وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، وحضر التعادل في 3 لقاءات، منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفاً للمغربي عادل رمزي.