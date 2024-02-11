رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد رفقة فريق نانت بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح نجم المنتخب المصري مصطفى محمد في قيادة فريقه نانت الفرنسي، لتحقيق الفوز على حساب فريق تولوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الفرنسي.

وتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف فريقه الأول في اللقاء، وصنع الهدف الثاني لزميله تينو كاديرو.

وبذلك يتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي نانت في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف، أحرزهما في 17 مباراة.

ويبحث النجم المصري عن تسجيل ستة أهداف أو أكثر، خلال بقية المباريات بالدوري الفرنسي، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي، منذ موسم 1999- 2000، يسجل أكثر من 12 هدفاً في موسم واحد بالدوري.

ويذكر أن مصطفى محمد، كان قد أنهى الموسم الماضي هو هداف فريقه في الدوري الفرنسي، برصيد 8 أهداف فقط في 36.