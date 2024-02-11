شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع المروج الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتذر أحمد أيوب المدير الفني لفريق المروج الليبي، عن عدم استكمال مهمته رسميا مع الفريق خلال منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الليبي.

وبرر أيوب الرحيل لمسئولي المروج الليبي لأسباب تتعلق بالمدير الفني السابق لحرس الحدود، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

وفضّل أيوب الاكتفاء بالفترة السابقة التي قاد فيها الفريق لنتائج جيدة، وفقا لظروف الفريق وضعته في المركز السادس، بعد انتهاء الدور الأول للدوري في أول مشاركة للنادي بالدوري الممتاز بعد غياب 22 سنة.

وقدم أيوب استقالته لمجلس الإدارة متمسكا بضرورة قبولها موجها الشكر إلى مجلس الإدارة على قبول استقالته، متمنيا التوفيق للفريق خلال مشواره القادم.