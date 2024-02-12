"ويليامز".. الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وحصد منتخب كوت ديفوار الكأس الغائب منذ 9 سنوات، على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1.

ووزع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجوائز الفردية للبطولة، حيث حصل حارس مرمى جنوب إفريقيا "رونوين ويليامز" على جائزة أفضل حارس.

وحصد إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية جائزة هداف أمم أفريقيا 2023 برصيد 5 أهداف، بالإضافة إلى النيجيري ويليام تروست إيكونج كأفضل لاعب في أمم أفريقيا 2023.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا بجائزة اللعب النظيف، بجانب سيمون أدينجرا لاعب منتخب كوت ديفوار الذي فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد.

الجدير بالذكر هذه هي المرة الثالثة التي يحصد فيها منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية في تاريخه (1992، 2015، 2023) بعد خوض 5 نهائيات.

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