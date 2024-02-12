أحمد دياب : الرابطة دعمت فيتوريا .. ولم نتوقع خروج المنتخب مبكراً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن الرابطة قدمت كل الدعم للبرتغالي روي فيتوريا خلال تواجده مديراً فنياً للمنتخب قبل رحيله.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الرابطة تعمل وسط ظروف صعبة وخلال فترة عملنا كان هناك العديد من التحديات مثل بطولات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية وغيرها.

وأشار دياب إلى أن هناك نجاحات ملموسة تجسدت في إنهاء الدوري بشكل منح الأندية الفرصة للحصول على الراحة وإقامة معسكرات اعداد ومراعاة اراحة اللاعبين.

وأضاف : لم نتوقع خروج المنتخب ووضعنا جدول كأس الرابطة في هذه الفترة، ولم يكن ممكنا ضغط المباريات بشكل أكبر، وبطولة الدوري هي الأعرق ولكن كان لابد من استمرار مباريات كأس الرابطة.

وأكمل : نحرص على إنهاء الموسم في نهاية يوليو.. ونحلم بأن يكون الدوري لدينا مثل الانجليزي ولكن اجندتنا ليست منضبطة ولدينا عدد ساعات سفر كبيرة في أفريقيا.

وألمح دياب إلى أن الأهلي أكثر الأندية مؤجلات بسبب مشاركته في ٥ بطولات، وأنه سيتم تأجيل مباراة طلائع الجيش وفقا للائحة، وأن هذا السيناريو تكرر خلال الموسم الماضي، وأن الدوريات في الجزائر والمغرب لم تتوقف أو استأنفت اللعب في كأس الأمم الأفريقية بسبب عدم وجود لاعبين محليين في منتخباتهم.