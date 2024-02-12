أحمد دياب : ملف عودة الجمهور هو الحلم الأساسي منذ اليوم الأول للرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن ملف عودة الجمهور هو الحلم الأساسي منذ اليوم الأول وجماهير الكرة المصرية هي من علمت الجميع التشجيع مؤكدا أنه يتوجه بكل الشكر لكل مؤسسات الدولة علي دورها والاستجابة من خلال الملف الذي يقدم .

وأضاف أحمد دياب عبر برنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه قبل الرابطة كان الحضور حوالي 50 مشجع ولكن الان الامر مختلف تماما سواء من خلال ويادة الاعداد ووصلنا في بطولات الي 20 الف مشجع وايضا من خلال العقوبات حتي يكون هناك التزام كامل وهناك اتجاه لتشديد لائحة العقوبات في الفترة المقبلة .

وواصل تصريحاته أن هناك عقوبة تطبق لاول مرة في الكرة المصرية وهي منع مشجعين من دخول الاستادات لمدة ثلاثة سنوات وأن تشديد العقوبات ليس لمجرد العقوبات ولكن لكي يكون هناك نقطة نظام

وكشف أن عودة الجماهير تفيد الكرة المصرية من أندية ومنتخبات وستعود عليهم بالفائدة جميعا .