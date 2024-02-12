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محمد صلاح: أطالب حسام حسن بتطبيق العدل مع لاعبى منتخب مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمد صلاح نجم  الزمالك السابق حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى بالعدل حتى يحقق النجاحات مع الفراعنة،مشدداً عليه بضرورة نسيان تاريخه ويحتوي جميع اللاعبين فى الملعب.

أضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى:" لايوجد مستحيل فى كرة القدم وكوت ديفوار قدمت ما عليها وتوجت بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى النهاية وهذا نتاج تعب واجتهاد المنظومة كلها".

تابع صلاح:" أطالب حسام حسن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر بالعدل حتى تنجح مسيرته مع الفراعنة ولا بد أن ينسي أنه كابتن مصر خلال تدريبه للفريق حتى يحقق البطولات".

وواصل صلاح حديثه قائلاً:" بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الحالية أكدت أن المدرب الوطنى هو رجل المرحلة ونتمنى أن يسير حسام حسن المدير الفنى للفراعنة على درب ما سار عليه الأفيال".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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