كيسي يفك نحس أهداف كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فرانك كيسي نجم منتخب كوت ديفوار، من فكَّ نحس أهداف الأفيال، في المباريات النهائية لبطولة الأفريقية على مر تاريخها.

والتقى المنتخب الكوت ديفواري مع المنتخب النيجيري، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023، على أرض ملعب "الحسن واتارا".

في الدقيقة الـ 38 من المباراة، سجلت نيجيريا هدفها الأول، عن طريق ويليام تروست من خلال ضربة رأسية.

ليسجل بعد ذلك كيسي التعادل لصالح الكوت ديفوار، في الدقيقة 62 من المباراة بضربة رأسية أيضًا، ثم سجل زميله سيباستيان هالير هدف الفوز والتتويج.

فرانك كيسي

ليصبح هدف كيسي هو الأول، في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا لكوت ديفوار، حيث لم يحدث في السابق أن سجل "الأفيال"، أي هدف في النهائيات الأربعة السابقة له في البطولة.

وبالرغم من أن منتخب كوت ديفوار حاز على لقب كأس الأمم الأفريقية في نسختي 1992 و2015، إلا أنه فاز في المباراتين النهائيتين بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي النهائيين في النسختين عام 2006 و2012، لم يتمكن أيضًا منتخب كوت ديفوار من تسجيل أي هدف، حيث حصل تعادل سلبي أيضًا، ثم خسر في ركلات الترجيح أمام مصر وزامبيا على التوالي.